CTT diz que "todas as lojas no país estão abertas"

Depois dos sindicatos avançarem valores na ordem dos 70% de adesão da greve dos trabalhadores dos CTT, em particular no Centro de Tratamento e Transportes de Lisboa e Porto, a empresa informou, em comunicado, que "todas as suas lojas (estações de correio] no país estão abertas, não tendo sido afetado pela greve o normal e regular funcionamento da sua rede de atendimento".

"Também os postos de correio, que não são afetados por esta greve, estão em funcionamento", garante a empresa. "Os CTT garantem todos os seus serviços nos 2.365 pontos de acesso mantendo o seu normal funcionamento", acrescentam.