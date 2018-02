A ilha da nossa vida e a solidão dos idosos

Na minha vida profissional há setores particularmente importantes e temas que captam desde logo a minha atenção. Este é um deles. Posso mesmo dizer que o problema da solidão dos idosos deixa-me sempre inquieto. Como especialista em Medicina Familiar, tenho experiência de muitos casos e ouvido relatos impressionantes de pessoas que, após uma vida carregada de felicidade, são atingidos mais tarde pelo drama da solidão - que não estão preparadas para enfrentar.

Quantas vezes, em plena consulta, tenho de me conter ao ouvir certos doentes em terríveis condições da sua vida pessoal, de modo a impedir que o meu lado humano se sobreponha ao profissional - e não deixe transparecer o embaraço perante a pessoa que, naquele momento, precisa sobretudo de alguém que lhe seja capaz de transmitir a força e a coragem necessárias.

Lidar com a solidão não é fácil para ninguém, muito menos para quem teve sempre uma vida familiar estável, sem sobressaltos e feliz. Quantos não vivem em ‘paz e sossego’ na sua ‘ilha’ ao lado de uma família unida e mais tarde ficam sós, mergulhados nas trevas de uma tristeza profunda, contando apenas o tempo que lhes resta até chegar a hora da partida. Citando Dante Alighieri: «Não há dor maior do que a de nos recordarmos dos dias felizes quando estamos na miséria».

Vários fatores podem apressar a situação tenebrosa da solidão (onde a família, com as convulsões próprias de que tem sido vítima e com a fuga dos jovens para outras terras, deixando-a fragilizada e sem expectativas de continuidade, aparece logo ‘à cabeça’…). Mas mesmo em condições normais, pela lei natural da vida, a solidão acabará por aparecer e tomar conta dos seres humanos que vão ficando e que com ela terão de aprender a conviver.

Não é por acaso que os centros de saúde estão cheios de pessoas idosas, muitas delas a viverem sós, consumindo consultas em excesso, porventura desnecessárias, às quais se ‘agarram’ afincadamente num espírito de sobrevivência.

É próprio destes utentes recorrerem a estes serviços constantemente por uma questão cultural, fazendo do médico de família o seu ‘porto de abrigo’; e quem não estiver disposto a aceitar esta realidade - característica, aliás, da medicina familiar - deverá procurar outra especialidade. Por outro lado, ao abordar o tema da reestruturação do Serviço Nacional de Saúde já tão falado e discutido, mas até agora sem resultados concretos, convém ter presente esta situação comum a todos os idosos que já vem do passado, existe no presente e continuará futuramente. Ninguém duvide.

Nesta ‘ilha’ onde vivemos, o cenário vai mudando com o tempo e é bom que estejamos preparados para isso (o que na maioria dos casos não acontecerá). As pessoas gostam de viver bem o momento presente sem acautelar o futuro, julgando que tudo se irá manter indefinidamente. Depois vem a desilusão, o confronto doloroso com uma realidade diferente, o desencanto, o desânimo. E todos dizem o mesmo: «Mal sabia eu o que me estava reservado…», «Como eu era feliz e como estou agora», «Quem me viu e quem me vê…».

Jorge Abreu e Silva, médico, poeta e amigo, já por mim citado neste espaço a propósito da ‘magia da medicina’, depois de uma vida de sucesso familiar e profissional acabou por mergulhar no drama da solidão, recordando através de um extraordinário poema os cenários vividos na sua ‘ilha’.

Aqui deixo, em sua memória, o seu testemunho - com a homenagem de quem viu na sua vida uma referência e um exemplo a seguir:

Era uma ilha de beleza sem par/Onde rosas, abetos, madressilvas e fetos/Desciam suavemente/Para beijar meigamente/O azul forte do mar…/Hoje é uma ilha de recordações e de afetos/Guardados pelas muralhas com que a vida me cercou/Sem rosas, nem abetos, nem o azul do mar…/ É lá dentro que eu estou. (Jorge Abreu e Silva)



Luís Paulino Pereira

Médico