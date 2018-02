Ministro da Saúde diz que contratação de médicos recém-especialistas será autorizada na próxima semana

Adalberto Campos Fernandes diz que o governo lamenta o atraso neste processo, mas reitera que os profissionais estão já a trabalhar no SNS. "É uma questão de vínculo e remuneração"

O ministro da Saúde garantiu esta manhã no parlamento que o despacho a autorizar a contratação de 700 médicos recém-especialistas nas áreas hospitalares, que precisa de uma assinatura do Ministério das Finanças, será publicado na próxima semana.

No debate no plenário da Assembleia da República, hoje centrado na política de saúde, Adalberto Campos Fernandes disse que o governo lamenta o atraso neste processo, mas reiterou que os profissionais estão já a trabalhar. "É uma questão de vínculo e remuneração", disse o ministro.

Em causa cerca de 700 médicos que terminaram especialidades hospitalares em abril e outubro do ano passado. Alguns poderão continuar vinculados ao SNS como internos, mas sindicatos e Ordem têm alertado que, a cada de dia que passa e sem serem colocados em serviços definitivos e vencimentos como especialistas, haverá mais tendência a aceitarem propostas de trabalho dos privados e estrangeiro. Em entrevista ao i esta sexta-feira, o secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos admite mesmo que 300 destes 700 médicos poderão já não estar a trabalhar no SNS.