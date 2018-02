Ryanair. Tripulantes em greve a 29 de março e 1 e 4 de abril

No dia 29 de março, 1 de abril e 4 do mesmo mês, os tripulantes de cabine da Ryanair vão estar em greve.

As datas foram conhecidas esta quinta-feira e, os tripulantes afirmam que “a Ryanair não cumpre a legislação laboral” e que “as condições de trabalho se têm deteriorado nos últimos anos”. Os motivos dos três dias de greve são estes, e vêm descritos num aviso do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC).

De acordo com a nota do sindicato, a greve aplica-se a todos os voos entre a meia noite e as 23h59 dos dias de protesto, sendo que os outros serviços, como é o caso de “assistência ou qualquer tarefa a solo”, também vão ser afetados.