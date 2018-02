Além do Sporting – Victoria Plzen, o sorteio realizado em Nyon esta sexta-feira ditou um Milan – Arsenal.

A final vai jogar-se a 16 de maio em Lyon, França.

Veja o quadro completo dos jogos dos oitavos-de-final:

The official result of the Round of 16 #UELdraw!



Most exciting tie? 🤔 pic.twitter.com/t8txcYPtwg