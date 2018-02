“Já ninguém vai ao Snapchat?”. Esta frase custou mil milhões à aplicação

A aplicação de troca de fotos Snapchat acabou de ver o seu valor levar um rombo de mil milhões de dólares (cerca de 813 milhões de euros) depois de um mero “tweet” de Kylie Jenner.

A irmã mais nova do clã Kardashian escreveu: “Já niinguém vai ao Snapchat? Ou sou só eu? Isto é tão triste”. Este pequeno desabafo foi partilhado por outros 60 mil utilizadores.

Como consequência, o valor da empresa decresceu cerca de 7%, o equivalente aos mil milhões de dólares.

O poder influenciador de Kylie Jenner é explicado pelos 24,5 milhões de seguidores que tem no Twitter.

sooo does anyone else not open Snapchat anymore? Or is it just me... ugh this is so sad.