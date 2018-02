Villarreal suspende salário e contrato de Rúben Semedo

O Villarreal anunciou a suspensão do salário e do contrato do jogador português Rúben Semedo, que está em prisão preventiva por suspeita de tentativa de homicídio.

Num comunicado, o clube espanhol diz que "com o devido respeito pela presunção de inocência, o clube decidiu suspender o contrato e o salário do futebolista até que seja tomada uma decisão definitiva a respeito do processo disciplinar".

A justiça espanhola acusa Rúben Semedo de tentativa de homicídio e o jogador está agora em prisão preventiva.