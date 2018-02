Este pode ser o segredo para uma vida longa

Parece que, de acordo com um novo estudo, beber duas cervejas ou dois copos de vinho por dia é o segredo para uma vida mais longa.

No entanto, com a ingestão de álcool chegam também os quilos a mais, mas não há grande problema, uma vez que isto diminui em cerca de 3% o risco de morte precoce.

Além disso, na sua rotina diária pode ainda incluir dois cafés e 15 minutos de exercício físico.

Segundo os investigadores que levaram a cabo o mais recente estudo, a prática e exercício físico moderado, como é o caso de uma caminhada, é suficiente.

Mas há mais. O estudo também indica que dedicar-se cerca de duas horas a atividades como jardinagem, leitura, jogos de tabuleiro e trabalhos manuais, reduz até 21% a probabilidade de morte prematura.

Para a realização do estudo, os cientistas analisaram dados relativos a 14 mil indivíduos, com idades compreendidas entre os 55 e os 100 anos, para descobrirem os segredos de uma vida longa, tendo-se mantido em contacto com os voluntários durante 37 anos.

De acordo com a professora da Universidade da Califórnia e coordenadora do estudo, Claudia Kawas, “uma vida longa não é necessariamente sinónimo de uma vida sem doenças”, acrescentando que “as pessoas devem incorporar estes hábitos no seu dia a dia de modo a terem uma maior probabilidade de experienciar uma vida mais longa”.

O estudo foi apresentado no encontro anual da ‘American Association for the Advancement of Science’.