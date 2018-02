Duas pessoas foram mortas, esta sexta-feira, à porta de um banco UBS em Zurique, na Suíça.

De acordo com a BBC, que cita testemunhos oculares, foram disparados “vários tiros”, adiantando ainda que “estão dois corpos inanimados no chão, perto do passeio”.

Segundo fontes policiais, citadas pela Reuters, a situação já está controlada e não existe perigo para as restantes pessoas que se encontram na área.