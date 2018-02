Altice mantém aposta na tecnologia

A aposta na inovação continua a ser um dos pilares estratégicos da Altice. Nos últimos três anos foram investidos cerca de 1200 milhões de euros em tecnologia, garantiu o CEO da operadora, Alexandre Fonseca, no segundo aniversário do Altice Labs, acrescentando ainda que, essa ideia vai ao encontro do que tem vindo a ser defendido pelo Executivo. «Continuamos alinhados com o Governo naquilo que é a procura da excelência do desenvolvimento da inovação e como ele do desenvolvimento da sociedade portuguesa e da sua economia», revelou.

O Altice Labs é o rosto dessa aposta ao reunir nesse espaço, em aveiro, a investigação do grupo, onde trabalham 700 engenheiros, os quais «chegam hoje a 35 países e tocam mais de 250 milhões de utilizadores, espalhados pelos quatro continentes».

Um desses investimentos diz respeito ao alargamento da fibra ótica de norte a sul do país. Neste momento já existem 4,1 milhões de casas cobertas, mas o objetivo é atingir 5,3 milhões de lares até 2020. Um projeto que, segundo o responsável, também contribui para o aumento da criação de emprego.