Cão é baleado por assaltantes ao tentar proteger dono

Um cão com dois anos de idade foi baleado ao tentar proteger o seu dono, de 16, de um assalto. O jovem estava sozinho em casa quando tentaram assaltar a sua casa, em Des Moine, no estado norte-americano do Iowa.

Segundo a estação televisiva Q13fox, com medo, o jovem trancou-se dentro de um armário no seu quarto agarrado ao cão.

O animal acabou por sair do esconderijo e começou a ladrar para os assaltantes que, com o barulho, começaram a bater no animal, acabando por regressar para perto do dono.

Quando os ladrões chegaram ao quarto do jovem, o cão voltou a ladrar e a mordê-los. Na sequência do ataque, os assaltantes começaram a disparar contra o animal. O jovem, ainda dentro do armário, conseguiu chamar a polícia.

O cão foi levado para um hospital veterinário, onde recebeu tratamento. A família decidiu criar uma angariação de fundos para conseguirem pagar as despesas médicas do animal.

No entanto, os assaltantes continuam em fuga e as autoridades estão investigar para os tentar localizar.