Tiroteio na Universidade do Louisiana provoca dois feridos

Um tiroteio no campus da Universidade do Luisiana provocou dois feridos, na madrugada desta sexta-feira, avança a Associated Press.

Posteriormente, a Universidade utilizou o seu Twitter a informar o que aconteceu.

O alerta foi dado por volta das 4h da manhã e, segundo a imprensa internacional, o tiroteio decorreu na sequência de um desentendimento entre várias pessoas.

Os dois feridos estão fora de perigo, no entanto, não existe qualquer informação sobre o atirador.

ALERT: No present threat to campus community. University Police confirmed incident occurred on North Campus involving several individuals. Gunshots fired, 2 individuals suffered non-life threatening injuries. UPD following up on all leads, incident remains under investigation. pic.twitter.com/t475HxW87V