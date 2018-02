Gripe A. Número de vítimas mortais sobe para quatro na Madeira

O número de vítimas mortais com gripe A, na Madeira, subiu para quatro, depois da morte de uma mulher de 84 anos. A informação foi revelada esta sexta-feira pelo Instituto da Administração da Saúde.

Segundo o instituto, “na última semana assistiu-se a uma diminuição na procura dos utentes aos centros de gripe e há apenas a registar três novos internamentos”. Um rapaz de 14 anos está internado na Unidade de Cuidados Intensivos de Pediatria e dois adultos estão na ala destinada à gripe, no Hospital dos Marmeleiros.

Bruno Freitas, da administração do instituto, referiu, em conferência de imprensa esta sexta-feira , que “estão internados cinco doentes com gripe, sendo três com gripe A e dois com gripe B”.

Desde do final de janeiro até à data já foram assistidas 1.447 nos Centros da Gripe que estão a funcionar nos Centros de Saúde do Bom Jesus, Santo António e Machico e o Serviço de Urgência Hospitalar.