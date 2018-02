Se cumprir uma regra muito simples neste bar, no final tem desconto de 25%

É uma ideia pouco convencional mas, no geral, os clientes têm gostado.

Este pub, chamado Fat Boar, situado em Wrexham, no País de Gales, oferece 25% de desconto no final da conta, a cada cliente que deixe o telemóvel numa caixa disponível em cima da mesa, tendo de entregar a chave da mesma aos funcionários, até que a refeição esteja terminada.

"Se pudermos encorajar as pessoas a pousar os telefones e a concentrarem-se apenas umas nas outras e na noite divertida que estão a ter, penso que isso é algo realmente positivo", indicou o manager do pub, jornal Mirror.

O objetivo é fazer com que as pessoas deixem as redes sociais de parte, uma vez que se têm tornado num vicio entre a população de praticamente todo o mundo.