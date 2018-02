Esta sexta-feira, um homem disfarçado “com uma peruca e óculos” assaltou uma agência do banco Millenium no Amial, no Porto, segundo afirmou a PSP à agência Lusa.

A PSP avançou ainda que o alerta foi dado por volta das 15h e o suspeito terá usado “supostamente uma arma de fogo”.

O homem fugiu com o dinheiro a pé e encontra-se em fuga.