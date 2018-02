José Fonte vai para a China a pensar no Mundial

José Fonte é o mais recente representante português no futebol da China. O internacional português de 34 anos trocou o West Ham, onde estava há um ano, para assinar por duas temporadas pelo Dalian Yifang, emblema recém-promovido à Superliga daquele país.

Pouco depois do comunicado oficial onde o clube londrino anunciou o adeus do central luso, o treinador David Moyes comentou o tema, justificando a saída de José Fonte com o desejo do jogador em não perder o comboio para o Mundial da Rússia. "Foi uma escolha que o José quis tomar aos 34 anos. Ele sentiu que era a coisa certa para a carreira nesta altura. Vai dar-lhe a possibilidade de tentar algo novo e ele quer estar na seleção portuguesa no Mundial. Voltou agora de uma lesão e está em condições para jogar. Desejo-lhe boa sorte. Foi um profissional muito bom desde que eu cheguei", afirmou o técnico dos hammers.

Fonte despede-se assim do futebol inglês, quase 11 anos depois de ali ter chegado, então para representar o Crystal Palace no segundo escalão. Passou dois anos e meio no clube londrino e depois deu um passo atrás, assinando pelo Southampton que então (2009/10) se encontrava na terceira divisão inglesa. Nos saints, tornou-se um ídolo e peça fulcral para as sucessivas subidas de divisão até chegar à Premier League e à Liga Europa.

Acabaria por trocar o Southampton pelo West Ham em janeiro de 2017, seis meses depois de se ter sagrado campeão europeu com a seleção nacional. Pelos hammers, cumpriu 24 jogos, mas não entra em campo desde 28 de outubro, quando sofreu uma grave lesão. Nas últimas semanas vinha a ser suplente, mas a titularidade parecia estar longe, o que se podia refletir de modo decisivo numa eventual exclusão do Mundial por parte de Fernando Santos. Com a mudança para a China, Fonte terá certamente em mente o objetivo de somar minutos e assim continuar a fazer parte das escolhas do selecionador nacional.