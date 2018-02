‘A Forma da Água’ processado por plágio

O filme ‘A Forma da Água’, de Guillermo del Toro está a ser processado por plágio. Segundo a acusação a história do filme terá sido copiada de uma peça de teatro de 1969.

De acordo com a Sky News, o processo judicial afirma que o filme “copia descaradamente a história, os elementos, as personagens e os temas” da peça de teatro ‘Let Me Hear You Whisper’.

A ação foi aberta pelo filho do escritor da peça, incluindo mais de 60 parecenças com a peça, que conta a história de funcionária da limpeza que trabalha num laboratório durante a Guerra Fria e cria um laço com uma criatura marinha, que depois tenta salvar.

O processo alega ainda que o diretor, produtor e o estúdio, não “se preocuparam em procurar ou obter uma licença habitual” para os direitos da peça e não deram créditos ao escritor da mesma.

O estúdio Fox Searchlight já reagiu ao processo. Segundo a estação televisiva, o estúdio sublinhou que estas alegações são infundadas e que apareceram na altura coincidente com “o ciclo de votação da Academia de Hollywood, para pressionar os estúdios a resolver o caso rapidamente”, revelando ainda que iria defender-se a si e ao "filme original e inovador”.

Recorde-se que o filme está nomeado para 13 categorias dos Óscares, incluindo Melhor Filme, Melhor Diretor e Melhor Atriz, e já ganhou um Bafta. O filme dirigido por Guillermo del Toro conta a história de uma funcionária de limpeza que trabalha num laboratório secreto que tem uma misteriosa criatura marinha.