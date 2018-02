António Costa: "Os impostos que têm vindo a ser falados não são propriamente impostos que incidam sobre os portugueses"

António Costa esteve presente no Conselho Europeu informal de chefes de Estado da União Europeia e, na conferência de imprensa, destacou o esforço que todos os Estados-membros irão fazer “para cumprir o calendário proposto pela Comissão para as negociações dos fundos comunitários”.

António Costa referiu ainda que Portugal está disposto a aumentar as contribuições financeiras de modo a que os recursos possam aumentar e que esse esforço pode ser feito através da imposição de "impostos cobrados diretamente" pela própria União Europeia.

"Os impostos que têm vindo a ser falados não são propriamente impostos que incidam sobre os portugueses. Não incidirão sobre os portugueses certamente a taxação sobre as multinacionais norte-americanas que exploram o espaço digital da UE, e os impostos sobre as grandes transações financeiras não incidem naturalmente sobre os portugueses, mas sobre quem faz essas transações financeiras”, afirmou.

Como recordou o primeiro-ministro, a altura de negociações do Conselho Europeu não é das melhores pois coincide com “a diminuição de receitas e com a saída do Reino Unido”. No entanto, destacou que hoje estiveram a ser analisadas “as novas prioridades políticas que a União Europeia assumiu em Bratislava, o combate ao terrorismo” bem como a questão da “matéria de segurança e defesa”.

António Costa sublinhou ainda o “consenso bastante generalizado sobre a importância da política agrícola e de coesão com marcas identitárias da própria União Europeia”, sendo necessário “não desperdiçar o esforço para haver maior eficácia na gestão dos recursos da União Europeia, seja por aumento da transferência dos Estados-membros, seja por aumento dos recursos próprios da comissão”.