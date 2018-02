EUA. Casa Branca em alerta depois de carro colidir com barreiras de segurança

A Casa Branca está sob alerta de segurança depois de um carro ter batido contra uma das barreiras de segurança da Casa Branca, residência do presidente dos Estados Unidos da América (EUA).

Os serviços secretos mandaram evacuar várias ruas próximas da Casa Branca bem como um edifício até que o veículo fosse verificado. A condutora acabou por ser detida e, segundo os serviços norte-americanos, nenhum elemento de segurança ficou ferido.

No entanto, a ordem de evacuação já foi redtirada e as ruas já foram abertas à circulação de peões e trânsito.

Os serviços referiram ainda que não foram feitos disparos e que o carro não ultrapassou as barreiras de segurança.

UPDATE: The vehicle did not breach the security barrier of the White House complex.