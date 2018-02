Louçã alerta para o risco da geringonça "começar a degradar-se"

Ex-líder do BE diz que o governo devia estar "muito mais atento" ao Serviço Nacional de Saúde

Francisco Louçã considera que existe o risco da geringonça começar a degradar-se se o governo não agir para melhorar o Serviço Nacional de Saúde.

"Se em 2018, numa matéria como o Serviço Nacional de Saúde, não houver avanços muito significativos no sentido da recuperação da confiança, se não houver esse avanço, a maioria vai começar a degradar-se, vai começar a dar sinais de degradação", afirmou o ex-coordenador do Bloco de Esquerda, no seu habitual comentário ma SIC.

Para Louçã, o Serviço Nacional de Saúde "está enfraquecido", devido à falta de recursos humanos e de equipamento, e o governo "devia estar muito mais atento".

Catarina Martins criticou o governo, no último debate quinzenal, pelo atraso na contratação de médicos especialistas. A coordenadora do Bloco apontou o dedo ao ministro da Saúde por, neste momento, ter “problemas com todos os profissionais de saúde menos com os administradores dos hospitais e clínicas privadas que dependem do Estado para sobreviver”.