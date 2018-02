A reforma de cernelha

Nunca é demais voltar ao tema dos incêndios e da sua prevenção, depois do que se passou em Portugal no ano de 2017.

Nunca é demais ter presente o drama vivido pelas populações desamparadas e deixadas à sua sorte, as tragédias de Pedrógão Grande e do fatídico domingo de 15 de outubro, com meio Portugal em chamas, dezenas de vítimas mortais e milhares que não perderam a vida mas perderam tudo ou quase tudo o que tinham, e a maioria tinha pouco, e o prejuízo, tudo somado, de muitos milhões.

O Estado falhou na sua função primária de defender a vida de pessoas e a segurança do seu património.

Marcelo Rebelo de Sousa assumiu o compromisso de dar prioridade, a primeira de todo o seu mandato presidencial, à reforma florestal e à prevenção e ao combate aos incêndios, para que jamais volte a repetir-se drama idêntico.

António Costa, sem o sentimento afetuoso do Presidente da República e com confrangedora incapacidade de comunicação e de assunção de responsabilidades políticas, não deixou, porém, de assumir a reforma da floresta e de toda a organização e estrutura de prevenção e de combate aos fogos como desígnio nacional.

Pois bem, meio ano volvido, com o inverno quase a passar e o equinócio da primavera a chegar, há uma enorme reforma que, embora pouco anunciada (‘as reformas não se anunciam, fazem-se’), está em marcha e é efetiva.

Poucos deram por ela, embora o SOL tenha feito manchete há duas semanas e esta coluna já por várias vezes, desde julho do ano passado, ter sido dedicada às alterações que António Costa tem vindo a introduzir, contra lóbis e corporações de peso que tem tido o cuidado de não afrontar direta e publicamente.

Mas tem-no feito. Sem se atirar contra os muros, mas contornando-os.

É assim em jeito do que na linguagem taurina se chamaria de pega de cernelha, quando o touro é pesado e bravo e não tem um comportamento previsível que permita a pega de caras.

Na arena, quando tudo falha e não é possível pegar a besta pelos cornos, os bandarilheiros distraem o touro, entram as chocas para o envolverem e o grupo de forcados não espera pelo arranque do bicho, antes vai ao seu encontro, antecipando-se o cernelheiro para agarrá-lo pelo lado e o rabejador pelo rabo por forma a reduzir os riscos e não sofrerem mais castigo de um embate frontal, e, num segundo momento, os forcados cercam-no, imobilizam-no e entregam-no às chocas e aos campinos que o recolhem aos curros.

Não tem o espetáculo de uma sorte de caras, o povo não se levanta nem no sol nem na sombra, mas tem ciência e trabalho de equipa, com bandarilheiros e campinos à mistura, cada qual com sua função, fechando a sorte com sucesso.

Em meados de julho do ano passado, em pleno rescaldo da tragédia de Pedrógão Grande e meses antes ainda dos também trágicos incêndios de 15 de outubro, António Costa tentou fazer passar no Parlamento um conjunto de diplomas que, inseridos no plano de reforma de toda a área florestal e de reflorestação, incluíam a simplificação do processo de cadastro nacional dos terrenos e a criação de um banco de terras para onde convergiriam todas parcelas sem proprietários conhecidos.

O PCP - temendo o prejuízo dos pequenos proprietários mais indefesos - saiu a terreiro e votou ao lado do PSD e do CDS, chumbando e condenando o banco de terras, do PS com apoio do BE, ao insucesso.

De então para cá, o quadro normativo não mudou, apesar do Conselho de Ministros extraordinário exclusivamente destinado a analisar as conclusões e propostas da comissão técnica independente de Xavier Viegas e à adoção de medidas que, de uma vez por todas, enfrentassem os problemas crónicos e de risco da desordenada e incontrolada floresta e florestação nacional e a cada vez mais flagrante incapacidade de resposta dos meios e recursos de combate e de coordenação do combate aos fogos.

Se a reflorestação demorará anos, tudo o resto impunha medidas e respostas imediatas.

E estão tomadas.

O combate aos incêndios está profissionalizado, os bombeiros voluntários estão remetidos para o auxílio e apoio às populações, investiu-se nos sapadores (incluindo nas ‘cabras sapadoras’) e nas forças militarizadas (GNR) e comprometeram-se as Forças Armadas (Força Aérea) com os meios aéreos no combate aos incêndios.

Nada será como até aqui.

E se o banco de terras e a limpeza de matas e terrenos sempre foram adiados pelo chumbo de alterações legislativas, Costa deitou mão das leis já existentes - aliás e como se constata, suficientes - para obrigar particulares e câmaras a porem mãos à obra.

Com a GNR país dentro e as Finanças a darem uma ajuda: notificando os contribuintes e advertindo-os para as consequências do incumprimento da limpeza das suas propriedades.

De uma assentada, resolve também o problema dos terrenos abandonados (ordenando a tomada de posse administrativa pelas câmaras) e, como assim, acelera, e de que maneira, o cadastro nacional.

A linha de crédito de 50 milhões da União Europeia está à disposição das câmaras e as autarquias que se ponham em campo, com o apoio disponibilizado da GNR, que até já tem mais 600 militares exclusivamente para a prevenção e combate aos incêndios e o dobro dos jipes, como também já foi anunciado, embora sem alarido.

Ou seja, se havia obstáculos ao cadastro e à limpeza de terrenos, já não há.

Ou seja, voltando à linguagem tauromáquica, num passo de ‘chicuelina’, Costa corta duas orelhas e rabo e sai em ombros, deixando para as chocas e campinos o trabalho (e a responsabilidade) de meterem a besta nos curros. Agora, é com os outros.