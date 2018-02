As escolhas feitas por Rui Rio para a direção do PSD não abonam nada a seu favor.

‘Diz-me com quem andas, dir-te-ei quem és’. Ora, as escolhas feitas por Rui Rio para a direção do PSD não abonam nada a seu favor.

E mais não digo sobre este assunto.

Também Fernando Negrão não iniciou com o pé direito o seu espinhoso caminho à frente do grupo parlamentar.

Mas, falando de coisas sérias, considero que a estratégia traçada pelo novo líder social-democrata está totalmente errada.

Rui Rio propõe-se ‘recentrar o PSD’. E os seus apoiantes consideram essa ideia «inteligente» pois, estando o PS encostado à esquerda, o PSD tem vantagem em colocar-se mais ao centro para ocupar esse espaço.

Ora, essa não é uma ideia inteligente - é uma ideia óbvia.

Até demasiado óbvia.

Se o PS foi para a esquerda, o PSD deve tentar ocupar o espaço deixado vago por ele.

Mas nem sempre o óbvio é o melhor caminho em política...

O problema é que, colocando-se ao centro, o PSD terá muita dificuldade em distinguir-se do Partido Socialista.

Em ter um discurso alternativo.

E esta era uma condição essencial para ter sucesso.

O PSD precisaria de ter um discurso próprio, original, mais fresco.

Um discurso sem complexos de esquerda ou de direita.

Aliás, hoje não há razões nenhumas para alguém se envergonhar da palavra ‘direita’.

Na Europa, enquanto o socialismo está pelas ruas da amargura, o centro-direita e a direita estão fortes e a crescer.

Mas já se viu que, com Rui Rio esse discurso novo não surgirá.

Qual é a grande marca que separa a direita da esquerda?

A esquerda defende um Estado forte, interventivo - e para isso precisa de cobrar mais impostos para alimentar ‘o monstro’.

A direita defende um Estado mais leve, menos intrusivo - e nesse sentido defende a baixa dos impostos para não retirar dinheiro à economia.

Basicamente, é esta a grande diferença entre esquerda e direita.

E era perante isto que Rui Rio teria de se situar.

Teria de se pôr de um lado ou do outro.

Colocando-se ao centro, Rio não vai ter nada de diferente para dizer.

Vai dizer aproximadamente o mesmo que dizem os socialistas.

Ora, nas águas do PS não há lugar para mais pescadores.

Há quem diga que em Portugal o espaço de centro-direita não existe.

Sucede que todos os grandes líderes do PSD se afirmaram aí.

Sá Carneiro impôs-se através da ‘bipolarização’, ou seja, da divisão da sociedade em direita e esquerda - proclamando-se ele como o líder da metade direita.

E o seu discurso era abertamente contra a esquerda e marcadamente anticomunista.

Lembro-me de o ouvir dizer: «Por que razão a propaganda comunista é permitida e a propaganda fascista é proibida»?

E Cavaco Silva?

Cavaco surgiu rompendo o bloco central, isto é, a aliança de Governo com o PS, dizendo-se abertamente antissocialista.

E um dos seus primeiros atos políticos foi defender o apoio à candidatura presidencial de Freitas do Amaral (quando Freitas era de direita).

Ora, com estas posições políticas, Sá Carneiro e Cavaco ganharam eleições com maiorias absolutas.

E Cavaco esteve 10 anos no poder, sendo o campeão das privatizações (diabolizadas pela esquerda) e tendo sempre contra ele a CGTP e parcialmente até a UGT.

Para já não falar em Passos Coelho, que apelidado de ‘neoliberal’ esteve quatro anos em S. Bento, terminando a legislatura e ganhando as eleições seguintes.

Assim, o desvio do PSD para a esquerda é um erro.

E o convite de Rui Rio ao PS para acordos de regime, bem como a visita a António Costa, foram outros erros.

Costa vai usar Rui Rio para fazer ciúmes ao PCP e ao BE.

Sempre que os comunistas e os bloquistas protestarem, António Costa vai dizer-lhes: vejam lá se se portam bem, senão eu posso juntar-me ao PSD.

Mas nunca o fará, como já expliquei em texto anterior.

Com esta aproximação à esquerda, Rio só se põe a jeito para ser usado pelo Partido Socialista.

Rui Rio deveria ter feito exatamente o contrário do que fez.

Em vez de ‘recentrar o partido’, deveria colocar-se convictamente no centro-direita, com um discurso distintivo - partindo depois daí para conquistar o centro.

Em lugar de se colocar ao centro, para depois conquistar uma parte da direita, Rui Rio deveria colocar-se à direita, tentando cativar o centro a partir daí.

Não o fazendo, não só não vai ganhar votos ao PS como vai perdê-los para o CDS.

E atenção: na Câmara de Lisboa o CDS já ficou à frente do PSD.

Será impossível isso vir a acontecer mais tarde ou mais cedo no país?

Em Lisboa também ninguém acreditava.