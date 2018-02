Os jovens turcos do PSD vão fazer oposição ao PSD

O PSD não pode ser um saco de gatos, dizia na semana passada Manuela Ferreira Leite, apelando aos militantes laranjas para se unirem em torno de Rui Rio. A antiga líder do partido consegue, de facto, arregimentar um número considerável de militantes, já que, como foi notório, dos 90 deputados sociais-democratas só 35 votaram ao lado do homem lançado por Rui Rio para líder da bancada parlamentar... Ferreira Leite navega noutras águas e ainda não percebeu que os jovens turcos que manipulam a bancada parlamentar estão a borrifar-se para esses apelos. Afinal, os que estiveram ao lado de Passos Coelho não se esquecem do que lhes fizeram, já que Ferreira Leite bem como a tropa de choque de Rui Rio nunca perderam uma oportunidade para deitar abaixo o consulado passista. Digamos que amor com amor se paga e o novo líder do partido nunca contará com o apoio dessa ala.

Curiosamente, Rio comandará o partido de fora do Parlamento, pois 35 gatos pingados nunca serão suficientes para apoiar eventuais acordos entre o líder e António Costa. E diga-se em abono da verdade que o homem que adora dar o corpo às balas tem feito tudo o que está ao seu alcance para extremar posições no interior do partido. De um lado está a suposta aristocracia citadina que foi derrotada, por culpas várias, nas autárquicas e ao lado de Rio estão os operários que conseguiram os melhores resultados para o PSD nessas mesmas autárquicas, fora dos grandes centros urbanos.

E deve ser a pensar nisso que Rio está disposto a levar as suas ideias até ao fim, embora os próximos tempos na Assembleia da República se adivinhem muito divertidos, com deputados laranjas a apelidarem a estratégia do novo líder de fascizante. Quem acreditaria que os deputados laranjas diriam do processo de eleição do líder parlamentar o que Salazar não disse dos comunistas? Para onde caminhará o partido? E por que razão os jovens turcos não conseguiram arranjar um candidato que tivesse disputado a liderança do partido com dois pesos do passado? Ter-se-ão agora arrependido?

O futuro, como é óbvio, é da rapaziada que ocupa a bancada parlamentar, embora tenham dois anos pela frente de oposição ao Governo e ao próprio partido. A este propósito, Fernando Negrão faz lembrar o homem que se divorciou da mulher mas que tem de continuar a viver debaixo do mesmo teto, quando esta já levou outro homem para casa.

Mas os problemas de Rui Rio não são só os jovens turcos, pois os vices que escolheu vão-lhe dar água pela barba. Os processos disciplinares de Elina Fraga e os processos judiciais de Salvador Malheiro ainda farão correr muita tinta. E por causa destes dissabores Rio acabará por revelar o seu lado mais sombrio, no que à Justiça diz respeito. Sabendo-se que uma das bandeiras de Rio é contra a Justiça, não será difícil de imaginar as ‘guerras’ em que se irá envolver. Isto já para não falar nos confrontos com a comunicação social, apesar de acreditar que nunca chegará ao ponto de se colocar ao lado de Bruno de Carvalho e apelar ao boicote aos media.

Uma nota final para Hugo Soares. Como é possível que um homem que foi atacado de todas as formas e feitios pelos seus pares acabe a ser elogiado? Mas a memória dos deputados laranjas é assim tão curta? E se nos recordarmos que Soares ficou ainda mais debaixo de fogo depois de ter feito uma graçola com Marques Mendes mais o filme se torna engraçado. Digamos que os próximos tempos serão muito divertidos.

