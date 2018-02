Os 174 milhões de euros que estavam em jogo no sorteio do Euromilhões desta sexta-feira foram divididos por dois apostadores, um no Reino Unido e outro em Espanha.

A chave desta sexta-feira era composta pelos números 10, 17, 18, 28 e 47 e pelas estrelas 3 e 7.

A chave do sorteio de terça-feira é de “apenas” 17 milhões de euros.