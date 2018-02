Um Rio seco…

Começou mal o novo líder do PSD. Para quem prometeu um «banho de ética», houve escolhas que deixaram os congressistas gelados e muita gente boquiaberta, mesmo fora da família social-democrata.

O caso da ex-bastonária Elina Fraga, inventada por Marinho Pinto, foi um dos mais paradigmáticos. Com embaraços no passado de advogada, e uma investigação confirmada pela PGR - acolhendo os indícios apurados na auditoria à sua gestão na Ordem -, sem currículo partidário que se note, Elina simbolizou a falta de tato de Rio.

Pior: Elina distinguiu-se pela virulência com que atacou o Governo de Passos Coelho, numa linha populista muito ao estilo do seu ‘criador’, assumindo em vários momentos um discurso radical, em nome dos ‘descamisados’ da advocacia, na linha das teses do Bloco e do PCP.

A ‘cereja em cima do bolo’ foi - recorde-se - quando, em 2014, a então bastonária apresentou uma queixa-crime junto da PGR por «atentado ao Estado de Direito», envolvendo todos os membros do Governo PSD/CDS presentes no Conselho de Ministros que aprovou o novo mapa judiciário. Foi o pico do delírio.

A reação a quente da ex-ministra da Justiça, Paula Teixeira da Cruz, considerando uma «traição» o gesto de Rio ao içar Elina a vice-presidente, foi um espontâneo ‘grito de alma’ .

Bem avisou Luís Montenegro - que claramente surgiu no Congresso como alternativa à nova liderança - que «não podemos capitular». A dúvida, porém, está instalada.

Se a ‘imagem de marca’ que Rio quis impor se resumiu à surpresa de Elina Fraga, vaiada pelos congressistas, ou a Salvador Malheiro, o seu ‘operacional’ de campanha - marcado por um caciquismo infrene -, estamos conversados.

Temia-se que a sucessão de Passos Coelho fosse a escolha do mal menor. Santana Lopes tinha ‘passado a mais’, com uma desastrosa crónica governativa; Rui Rio tinha ‘passado a menos’, com «um selo de calculismo» - parafraseando Montenegro - e uma mão cheia de ‘poucochinho’.

Ao acolher tardiamente o desafio de Balsemão para não desdenhar o «cavalo do poder», Rio fê-lo de uma forma tão canhestra que é duvidoso que se aguente na montada durante muito tempo.

Lembra, aliás, Luís Filipe Menezes, tido como seu ‘inimigo íntimo’, com quem travou ‘guerras’ memoráveis a Norte, e que não foi além de uma liderança efémera, errática, que desaguou ao colo de Manuela Ferreira Leite, que lhe sucedeu.

A atual comentadora da TVI, que nunca escondeu a azia que lhe provocava Passos Coelho, descobriu agora que o PSD não é «nenhum saco de gatos» onde todos «andam à bulha». Esqueceu-se, porém, que não lhe faltaram as ‘unhas afiadas’ para maltratar o líder cessante. A sua doutrina ‘unificadora’ peca por serôdia e politicamente hipócrita, o que não a abona.

O saldo deste Congresso teve um vencedor óbvio fora da sala da FIL. O PS pode dormir tranquilo à sombra deste Rio. Com boa sorte, o Governo corre o risco de completar a legislatura, levando o PCP e o Bloco à trela. O país das sondagens parece feliz e o PSD disponível para lhe servir de ‘muleta’.

Foi preciso uma década para Rui Rio se decidir. Mas posicionar-se agora não como alternativa a António Costa mas como subalterno, não parece ser grande destino.

O seu biógrafo atribuiu-lhe «raízes de aço», vá lá saber-se porquê, num livro ao qual não se fez rogado. Do que se viu neste Congresso ressaltam, porém, propostas dejá vu, desde o «diálogo com os partidos», como se não houvesse antes; «acordos de regime», onde corre na mesma pista útil a Marcelo; «descentralização», um eufemismo para a regionalização encapotada; e generalidades demográficas, sem apontar soluções.

Em contrapartida, Rio foi incapaz de saudar na Justiça o trabalho do Ministério Público - e, neste, a coragem da PGR, ao afrontar os chamados ‘poderosos’, investigando-os. Omissão imperdoável, mas coerente com a forma titubeante como se pronunciou na matéria.

Um Governo tão ‘socrático’ como o atual, a começar no primeiro-ministro em exercício, tomará boa nota do seu retraimento.

Afinal, tanto Sócrates como Ricardo Salgado alimentarão a esperança de que, com a mudança de ciclo político - e a saída preanunciada de Joana Marques Vidal -, os seus processos se arrastem sem julgamento, de dilação em dilação, até se esgotarem em qualquer gaveta. A morosidade da Justiça será um excelente álibi para ambos.

Rio teve uma frase feliz sobre a Educação, ao dizer que «os professores são profissionais do conhecimento e não animadores de sala», mas poucos o ouviram e os jornais quase a omitiram. Um favor à Fenprof.

Como escreveu, certeiro, o historiador Rui Ramos, no Observador, «depois de Passos Coelho, o PSD tem um novo líder. A oposição, não».

Desgraçadamente, tem razão. O que saiu do Congresso do PSD foi um Rio seco…