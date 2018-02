O que não foi possível propor ao Congresso

Na eleição para um terceiro mandato vi-me confrontado com o facto de os maiores adversários estarem no meu próprio partido

Nova liderança, novas caras e novas ideias. É assim que funciona num partido aberto e democrático como PSD, chegando agora o momento de unir esforços e olhar em frente com ambição renovada. Não tendo sido o candidato que apoiei, Rui Rio é o presidente do meu partido e aquele a quem desejo os maiores sucessos políticos. Da minha parte - como autarca e militante - estarei disponível para os combates que o novo líder e a sua equipa considerarem importantes para o PSD e para o país.

No novo momento da vida do partido, a esperança é de que o PSD, por um lado, mantenha um exercício de oposição sério, crítico e responsável. Por outro, que seja capaz de recuperar um papel e uma voz centrais na sociedade portuguesa, algo que passa necessariamente por constituir-se como uma alternativa política aos olhos do eleitorado. Nesse sentido, será determinante apresentar uma proposta diferenciada, capaz de romper com o exercício de equilibrismo em que consiste a atual governação socialista. Esse é um caminho que deve ser seguido sem tibiezas ou calculismos. Se há algo que aprendemos nos últimos anos é que a clarificação política compensa.

No rescaldo do 37.º Congresso Nacional, estas orientações de natureza estratégica ficaram mais ou menos evidentes. Mas houve algumas matérias que, sendo menos convencionais e não merecendo os holofotes mediáticos, não foram discutidas e são igualmente importantes para a reflexão interna.

Na última campanha autárquica, eu e outros presidentes de Câmara voltamos a ser confrontados com candidaturas adversárias protagonizadas por militantes do PSD. Mais grave que isso, no meu caso - e admito terem acontecido outros exemplos - foi a existência de uma oposição fabricada e alimentada por companheiros de partido, cujas especiais responsabilidades recomendariam, na ausência de lealdade, um módico respeito institucional.

De forma lamentável, aconteceu exatamente o contrário. E assim, na eleição para um terceiro mandato autárquico, vi-me confrontado com o facto de os maiores adversários estarem no meu próprio partido. Gostaria, por isso, de ter transmitido no Congresso a minha expectativa de ver resolvidos estes casos com o procedimento disciplinar previsto nos estatutos. A nova direção não deve admitir segundas leituras em matérias desta gravidade, muito menos o retorno de quem não cumpriu elementares princípios estatutários, éticos e políticos. Se isso vier a acontecer, temo que o «banho de ética» profusamente anunciado não passe de uma proclamação vazia.

Da mesma forma, outros fenómenos estranhos, para dizer o mínimo, deverão merecer melhor atenção e até intervenção direta por parte do novo presidente. Um exemplo concreto: na base de dados do distrito de Aveiro há centenas de contactos e moradas erradas ou inexistentes. Uma realidade que, além de pouco transparente, confere a um núcleo muito restrito de pessoas - ou até a uma pessoa apenas - o exclusivo do contacto com estes militantes. O que resulta é que as mesmas pessoas são militantes ‘fantasma’ para uns e militantes ‘reais’ para outros. Há cerca de 20 anos, na qualidade de secretário-geral do PSD, Rui Rio quis acabar com estes golpes florentinos. Hoje tem a faca e o queijo na mão para o conseguir.

A montante desta questão, teria sido relevante discutir no Congresso a admissão de militantes. O tema é fraturante num grande partido como o PSD, mas subscrevo a necessidade de abrir a militância e enriquecer as bases com novos valores recrutados à sociedade civil. O PSD deve procurar os melhores, mas também compreender que os fenómenos de arregimentação e caciquismo podem e devem ser prevenidos.

Nesse sentido, e no âmbito das propostas de alteração aos Estatutos que serão debatidas brevemente, a minha sugestão é a de tornar voluntário - logo, não obrigatório - o pagamento de quotas por parte dos militantes. Cada militante poderia votar em eleições internas do partido, independentemente de ter ou não as quotas em dia. A única limitação seria a inelegibilidade para qualquer órgão do PSD. Isto é, o militante que pretender candidatar-se a um órgão do partido tem a obrigação de ter a quota regularizada; enquanto o militante de base, cuja única pretensão é poder votar nas eleições internas, não tem de o fazer. Esta reforma estatutária teria duas vantagens fundamentais, na minha opinião: a primeira seria permitir uma maior abertura das bases do partido à militância anónima e descomprometida; a segunda seria prevenir comportamentos que há muito são denunciados e cuja manutenção nos deveria envergonhar profundamente.

A renovação estrutural dos partidos é uma matéria essencial ao reforço da nossa democracia e, também aí, cabe à nova liderança do PSD dar um sinal inequívoco de mudança e vocação reformista.



Joaquim Pinto Moreira

Presidente da Câmara Municipal de Espinho