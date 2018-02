Estoril abre inquérito a jogadores devido à atitude no jogo frente ao FC Porto

Segundo o Correio da Manhã, a administração SAD do Estoril-Praia decidiu instaurar um inquérito aos jogadores do clube em campo nos segundos 45 minutos do jogo frente ao FC Porto.

Em causa estará a falta de empenho da equipa de Ivo Vieira, que acabou por sofrer três golos em 45 minutos.

Depois do jogo, o treinador estorilista Ivo Vieira até disse que “dava dó” ver a equipa a jogar assim. Já este sábado, Ivo Vieira negou que exista qualquer inquérito à sua equipa.

Recorde-se que este foi o jogo em que a primeira parte foi jogada a 15 de janeiro, com a segunda parte a ser adiada para o passado dia 21 de fevereiro por alegados problemas na bancada no estádio do Estoril.

O Estoril até foi para a segunda parte do jogo a vencer por 1-0, mas acabou por perder por 1-3.