Sporting. Bas Dost arrisca clássico no Dragão

A lesão muscular contraída pelo avançado holandês do Sporting Bas Dost na partida desta semana contra o Astana vai quase certamente afastá-lo do jogo desta jornada contra o Moreirense e, de acordo com o jornal “A Bola”, pode mesmo falhar o vital clássico no Estado do Dragão contra o Futebol Clube do Porto.

A notícia é avançada este sábado pelo jornal desportivo, que afirma que o departamento médico do Sporting reavaliou o avançado e segundo melhor marcador da liga e concluiu que Bas Dost deve falhar o jogo contra o Moreirense se quiser estar apto a jogar contra o Futebol Clube de Porto, na esperança de recuperar terreno contra os azuis e brancos.

Não há data oficial de regresso para o avançado holandês, que esta temporada leva já 20 golos marcados e se tem afirmado como um dos melhores jogadores do Sporting. “A Bola” afirma que Bas Dost será avaliado diariamente e prosseguir por enquanto o regime de tratamento específico. A lesão muscular é na face posterior da coxa direita.