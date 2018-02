O primeiro rei de Inglaterra

Man. City e Arsenal disputam a final da Taça da Liga, com Guardiola e Bernardo Silva à procura do primeiro troféu na Grã-Bretanha.

No que ao título nacional diz respeito, o futuro da Premier League parece estar resolvido já há várias semanas. Com 23 vitórias, três empates e apenas uma derrota em 27 jogos e 16 pontos de vantagem sobre o segundo, o rival United, o Manchester City já tem as faixas encomendadas há várias semanas.

Neste domingo, porém, os citizens têm a possibilidade de garantir desde já um outro troféu: a Taça da Liga. O adversário da final é o sempre imprevisível Arsenal de Arsène Wenger, capaz do melhor e do pior. Em condições normais, o favoritismo recai sobre o City, com a curiosidade de ver se Pep Guardiola – e Bernardo Silva – conseguirão conquistar a sua primeira competição em terras de Sua Majestade.

No que à Premier League diz respeito, é a corrida pelo segundo posto que estará ao rubro neste fim-de-semana. Particularmente devido ao confronto – sempre escaldante – entre o Manchester United de José Mourinho e o Chelsea de Antonio Conte, separados por três pontos e com Liverpool e Tottenham à espreita. Nos últimos quatro encontros entre as duas equipas, foram os londrinos a sorrir mais: três vitórias (uma delas por 4-0) contra apenas um triunfo dos mancunianos, no único dos jogos que teve lugar em Old Trafford.