Forças do governo sírio voltam a bombardear Ghouta Oriental

ONU chegou a uma resolução no sábado à noite

Este domingo de manhã, houve dois bombardeamentos na região de Ghouta Oriental por parte das forças do Governo sírio, segundo informou o Observatório Sírio dos Direitos Humanos. O ataque surge pouco tempo depois de a ONU ter exigido um cessar-fogo.

O observatório revelou ainda que caíram seis mísseis terra-terra em Haraste e quatro em Kafr Badna e outros quatro em Hamuriya. Já Al-Shifunia foi alvo de dois bombardeamentos.

O Conselho de Segurança das Nações Unidas aprovou uma resolução no sábado à noite: todas as partes envolvidas no conflito devem cessar-fogo durante 30 dias em toda a Síria.

Os principais grupos rebeldes concordaram em respeitar a resolução da ONU.

Durante a semana, a região de Ghouta Oriental foi alvo de várioas ataques, tendo-se registado a morte de pelo menos 510 pessoas.