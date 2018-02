Síria. Macron e Merkel discutem este domingo com Puttin aplicação de cessar-fogo

Resolução foi aprovada no sábado

Macron e Merkel vão, este domingo, discutir com Puttin a aplicação do cessar-fogo humanitário durante 30 dias na Síria.

No comunicado divulgado no sábado, o Palácio Eliseu anunciou que a resolução tinha sido aprovada e que Macron e Merkel iriam discutir “a implementação desta resolução e sobre o caminho político necessário para alcançar a paz duradoura na Síria” com Puttin este domingo.

A resolução “exige que todas as partes cessem as hostilidades sem demora pelo menos durante 30 dias consecutivos na Síria para uma pausa humanitária duradoura” com o objetivo de “permitir a entrega regular de ajuda humanitária, serviços e a retirada de doentes e de feridos mais graves”.

Os 15 membros do Conselho de Segurança da ONU aprovaram, por unanimidade, no sábado à noite, a resolução que prevê o cessar-fogo na Síria durante 30 dias.