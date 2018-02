PSP resgata cão preso no caixote do lixo no metro de Lisboa

Na madrugada de quinta-feira, por volta das 00h45, a PSP resgatou um cão que estava preso a um caixote do lixo, na estação de Santa Apolónia, em Lisboa.

A PSP utilizou a sua página do Facebook para contar o sucedido: “foi encontrado, resgatado e transportado para a Esquadra do Metro da Divisão de Segurança a Transportes Públicos da PSP através dos Polícias que se encontravam de serviço, onde foi devidamente alimentado com água, comida e muito carinho”.

Na mesma publicação, a PSP conta que como encontraram o animal no metro este será apelidado de Metro.