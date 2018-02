GNR detém 58 pessoas em flagrante delito durante a noite

A GNR deteve 58 pessoas em flagrante delito entre as 20h de sábado e as 8h de domingo, na sequência de várias operações feitas em todo o país como forma de prevenção, fiscalização do trânsito e combate à criminalidade violenta.

Dos 58 detidos, 42 foram por condução sob efeito de álcool, 11 por conduzir sem carta e uma por tráfico e consumo de drogas, tendo ainda sido apreendidas 14 doses de haxixe.

Quanto ao trânsito foram detetadas 577 infrações – 222 por excesso de velocidade, 91 por condução com taxa de álcool no sangue acima do permitido por lei e 41 por falta inspeção periódica obrigatória.

Foram ainda registados 76 acidentes que resultaram em 36 feridos ligeiros.