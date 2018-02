Catarina Furtado: “a guerra não chegou à Síria ontem, nem há uma semana, nem há 1 ano, têm sido 6 anos de terror”

Apesar de ser injusto e difícil reduzir a vida e o sofrimento de cada pessoa a um post, sinto que não o fazer é também uma forma de indiferença. Mais de 400 pessoas morreram nos últimos 5 dias em Ghouta. 150 são crianças. Não há água nem comida, os hospitais e maternidades estão destruídos. A guerra não chegou à Síria ontem, nem há uma semana, nem há 1 ano, têm sido 6 anos de terror. Não podemos ignorar. Se esta realidade não nos choca e não nos incomoda então de que matéria somos feitos? Esta é uma chamada de emergência. Comecemos por nos manter informados e atentos ao que se passa. É o mundo que está em guerra, não é a Síria. #save_ghouta

A post shared by Catarina Furtado (@catarinafurtadooficial) on Feb 24, 2018 at 1:53pm PST