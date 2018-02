Morreu o protagonista do documentário O Sentido da Vida, realizado por Miguel Gonçalves Mendes. Sofria de Paramiloidose Familiar, conhecida por «doença dos pezinhos», tendo sucumbido aos 31 anos na manhã do passado domingo, junto da família, no Brasil.

Sabendo que não tinha muito tempo pela frente, Giovane De Sena Brisotto «decidiu iniciar uma jornada em volta do mundo, revisitando os locais percorridos pelos portugueses em épocas passadas, por países onde existe a doença e por culturas que nunca tinha sonhado vir a conhecer». Deixando condolências à família, o comunicado da produtora do documentário cuja rodagem terminou no verão do ano passado, e que só deverá chegar aos cinemas em janeiro de 2019, adianta que aquela viagem de mais de 50 mil quilómetros pelo mundo se revelou «uma jornada quase impossível de concretizar com a sua doença, e que a equipa do filme teve a honra de acompanhar e registar».

A produtora recorda que a doença dos pezinhos foi diagnosticada pela primeira vez na área da Póvoa do Varzim, pelo neurologista Corino de Andrade, sendo uma doença rara, hereditária, associada à degradação nos tecidos. O cadastro desta cruel doença é uma espécie de nefasto memento dos aspetos mais negros da campanha dos portugueses durante a época dos descobrimentos, tendo-se espalhado pelo mundo, com casos registados no Japão, Suécia, na ilha de Maiorca, Brasil, Itália e EUA.

Nascido em 1986, em Erechim, cidade do interior do Brasil, no estado do Rio Grande do Sul, Brisotto vivia e trabalhava como engenheiro cartógrafo. Em 2015, fora sido sujeito a um transplante de fígado que o corpo rejeitou.