Empresa norte-americana oferece serviço para manter as pessoas jovens

A Ambrosia faz transfusões de sangue para pessoas com mais de 35 anos defendendo que as mantém jovens

A busca incessante pela juventude eterna tem sido uma constante na História da Humanidade, mas agora com as novas tecnologias o enredo é outro.

Uma nova startup, de nome Ambrosia, sediada em Sillicon Valey, Califórnia, oferece um serviço que afirma manter as pessoas jovens: transfusões de sangue de pessoas jovens. O serviço é direcionado a pessoas com mais de 35 anos de idade e que estejam disponíveis para pagar até oito mil dólares (6,500 euros).

O serviço insere-se num estudo clínico que a empresa decidiu realizar para investigar os efeitos do plasma de jovens contra o envelhecimento natural, depois de ter feito experiências similares com ratos de laboratório. Em cada transfusão o cliente recebe 1,5 litros de plasma de pessoas com idades entre os 16 e os 25 anos.

A empresa advoga que entre os efeitos que o cliente pode esperar do tratamento estão a recuperação do vigor juvenil, mas também um menor risco de se contrair doenças associadas ao envelhecimento. Há quem tenha pagado para saber se resulta, com milionários de 40, 50 e 60 anos a pagarem pelo serviço.