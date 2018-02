Brasil. Atriz Lupita N’yongo lamenta racismo

A atriz Lupita N’yongo, que interpreta o papel de Nakia no filme “Black Panther”, recentemente estreado em Portugal, disse numa entrevista publicada na revista Veja que os brasileiros têm ainda um caminho a percorrer no que concerne às questões raciais. “Fiquei a saber da miss criticada pela sua pele escura. Vocês podem ser melhores do que isso!”, sublinhou.

Lupita referia-se aos ataques perpetrados nas redes sociais contra a estudante de administração Monalysa Alcântara, a terceira mulher negra a ser coroada miss Brasil, no ano passado. A maioria dos comentários dirigidos à estudante lamentava que a coroa não tivesse sido conquistada por Juliana Mueller, uma concorrente branca.

Lupita N’yongo nasceu no México e foi criada no Quénia. A atriz, que já venceu um Oscar de melhor atriz secundária precisamente por um papel desempenhado num filme sobre racismo, “12 Anos Escravo”, apoia ainda os movimentos #MeToo e Time’s Up.