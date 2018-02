FC Porto goleia em Portimão

O FC Porto foi ao Algarve vencer o Portimonense por 5-1 e reforçar a liderança da Liga. mantendo cinco pontos de vantagem em relação ao Benfica, que venceu no sábado e oito sobre o Sporting que só joga hoje.

Em Portimão, frente ao 10.º classificado, os dragões inaguraram o marcador por Marega logo aos 10 minutos. O avançado bisaria aos 44 minutos. Pelo meio, aos 16, Otávio tinha feito o segundo na conta do 3-0 com que se chegou ao intervalo.

Na segunda metade, Soares, aos 59 minutos e Brahimi, sete minutos depois selaram mais uma goleada de cinco golos do líder do campeonato. Ao cair do pano Possignolo ainda reduziu para os algarvios.

O FC Porto, 64 pontos, mantém assim os cinco pontos de vantagem em relação ao Benfica, que no sábado venceu em Paços de Ferreira por 3-1.

O Sporting pode igualar os encarnados na qualificação se amanhã vencer em casa o Moreirense, no jogo que encerra a 24.ª jornada da competição.