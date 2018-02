Deputados "agiram muito mal", diz Marques Mendes

Marques Mendes considera que os deputados do PSD “agiram muito mal” na eleição de Fernando Negrão para a liderança do grupo parlamentar.

“É impensável que o líder parlamentar não tenha a confiança do presidente do partido”, afirmou, no seu comentário, na SIC, o ex-líder do partido.

Para o comentador, todos “ficam mal na fotografia” e Rui Rio também não está isento de responsabilidades, porque já devia ter reunido com os deputados. “Foi um erro desnecessário”.

Marques Mendes garantiu ainda que se sestivesse no lugar de Fernando Negrão não teria assumido a liderança do grupo parlamentar.