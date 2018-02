Explosão destrói minimercado

Segundo o Leicester's Hospitals, que administra as unidades hospitalares da cidade, quatro pessoas ficaram feridas e foram para o hospital em estado crítico.

A polícia do condado de Leicestershire revelou na sua conta de Twitter que houve um "grande incidente" na Hinckley Road e que todos os serviços de emergência da região estão a lidar com a situação.

As autoridades pedem aos moradores da cidade que evitem a área e os bombeiros dizem que o caso está a ser tratado como uma operação de busca e resgate.

No local funcionava um minimercado chamado Western Park Store, e o andar de cima era habitado. Havia uma paragem de autocarro mesmo em frente ao prédio, mas não se sabe se havia alguém no local no momento da explosão.

"Houve um enorme bang e toda a casa abanou. Se não tivesse havido o bang, teria pensado que era sismo. Não podia acreditar", relatou Kat Pattison, que mora nas imediações do local, ao britânico ‘The Guardian’.

"A loja ainda estaria aberta, portanto é horrível. Ficaria realmente surpresa se alguém saísse da situação com vida, [assim como há] pessoas que também podem ter ficado magoadas na paragem de autocarro [que fica perto]", disse ainda.