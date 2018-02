Mau tempo volta com chuva, ventos fortes e agitação marítima

O mau tempo volta esta segunda-feira a Portugal.

"A previsão para esta semana vai ser caracterizada por uma alteração significativa das condições meteorológicas com uma mudança do estado do tempo. Vamos ter chuva a começar já hoje na região sul e que depois vai evoluindo gradualmente para as restantes regiões e o resto da semana vai ser de chuva praticamente", disse Ângela Lourenço, metereologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, à agência Lusa.

A especialista disse ainda que o dia com pior tempo será quarta-feira, com chuva e vento forte, tanto no continente como na Madeira.

A ondulação marítima aumentará a meio da semana, sendo mais forte na região sul.

O IPMA colocou os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real, Bragança, Castelo Branco, Viseu, Guarda, Coimbra, Aveiro e os arquipélagos dos Açores sob aviso amarelo a partir de amanhã.

Entretanto, a Madeira encontra-se em aviso amarelo até ao final do dia de hoje por causa da agitação marítima.