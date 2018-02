Leicester. Autoridades confirmam cinco mortos e seis feridos após explosão

As autoridades confirmaram que a explosão que decorreu no domingo à noite, em Leicester, provocou pelo menos cinco vítimas mortais e seis feridos, um dos quais encontra-se em estado grave.

Para além do número de vítimas registadas até agora, as autoridades acreditam que possa ainda haver pessoas desaparecidas, admitindo que o número de feridos possa vir a aumentar.

“Acreditamos que possam existir pessoas que ainda não tenham sido contabilizadas. As equipas de resgate continuam os seus esforços para localizar outras vítimas”, afirmou o superintendente da polícia de Leicestersihire, citado pela Reuters.

No domingo, depois da explosão seguiu-se um incêndio que causou a derrocada de um edifício. Para já as causas da explosão ainda não são conhecidas, mas continuam a ser investigadas pelas autoridades, que já descartaram a possibilidade de se tratar de um ataque terrorista.

HINCKLEY ROAD BUILDING FIRE | CONFIRMED FATALITIES | Four people are confirmed to have died in an explosion at a property in Leicester last night. https://t.co/ZbfKWRcaDy pic.twitter.com/s9kdt4JOrI