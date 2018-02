Mogherini apela ao cessar-fogo na Síria

Os apelos ao cessar-fogo na Síria continuam, depois do Conselho de Segurança da ONU ter solicitado uma trégua de 30 dias. Agora foi a vez de Frederica Mogherini, Alta Representante da União Europeia para a Política Externa, o fazer nos momentos iniciais da reunião de ministros dos Negócios Estrangeiros dos Estados-membros da União Europeia.

"Esta trégua deve ser imediatamente implementada", disse Mogherini. Para a Alta Representante, a resolução do Conselho de Segurança a solicitar a trégua foi um "primeiro passo", mas "a situação no terreno está a deteriorar-se dramaticamente, especialmente do ponto de vista humanitário".

Também hoje o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, apelou ao cessar-fogo na Síria. "Espero que a resolução seja imediatamente aplicada", referiu. Guterres considerou ainda que "as resoluções do Conselho de Segurança só fazem sentido se forem efetivamente respeitadas" para que os "serviços humanitários possam atuar de imediato".