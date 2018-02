O que leva esta cadela a esperar todas as noites pelo mesmo comboio? | VÍDEO

Acontece todos os dias, às 23h00, na estação de Kanjurmarg, em Bombaim, na Índia. Uma cadela espera todas as noites pelo comboio que chega àquela hora, como se esperasse ver alguém conhecido.

Assim que percebe que o comboio está a chegar, a cadela levanta-se e começa a correr pela plataforma 1, que ‘recebe’ o comboio com destino da Kalyan. Depois de observar a carruagem reservada apenas a mulheres e perceber que a pessoa que espera não sai, acompanha a partida do comboio, correndo pela plataforma.

Mas por que razão esta cadela faz isto todos os dias? Foram surgindo várias teorias sobre o assunto: a mais conhecida é que está à espera da sua dona, que a terá abandonado nesta estação de comboios.

“Reparei na cadela quando regressava a casa vindo do trabalho. A forma como espera pelo comboio da noite e tenta espreitar para dentro da carruagem das senhoras. Parece que está à procura de alguém em particular, que a alimentava regularmente. Parece que alguém a abandonou”, escreveu Sameer Thorat, o homem que divulgou o vídeo no YouTube.

A cadela tornou-se uma figura tão presente naquela estação, que vários passageiros começaram a trazer comida para alimentar a progenitora e as suas quatro crias. Já começaram a circular mensagens na Internet para tentar encontrar um lar para esta família canina.