Estudante de Medicina detido por tentativa de homícidio

Um jovem estudante de Medicina e trabalhador de call center foi identificado e detido pela Polícia Judiciária por suspeita de tentativa de homicídio a 23 de fevereiro, nas proximidades da Igreja de Paranhos, no Porto.

O suspeito e a vítima, um homem de 24 anos, dirigiram-se ao local com o intuito de fumar um cigarro e conversar, mas o suspeito esfaqueou por várias vezes a vítima quando saíram do carro, inclusive pelas costas. As razões ainda estão por apurar.

A vítima permaneceu no local gravemente ferida até que fosse socorrida, estando internada.

O suspeito foi presente a um primeiro interrogatório judicial e está agora em prisão preventiva.