Revelada causa da morte de estrela de Bollywood

A atriz de Bollywood Sridevi Kapoor morreu devido a um “afogamento acidental”, lê-se no relatório da autópsia, divulgado esta segunda-feira.

Kapoor morreu no sábado passado, num hotel nos Emirados Árabes Unidos. O seu marido, Boney, começou por dizer à imprensa que a mulher tinha sofrido um ataque cardíaco no banho, mas essa informação nunca foi confirmada oficialmente.

Agora, o relatório da autópsia, que foi realizada no domingo, revela que a atriz morreu afogada. No entanto, ainda não são conhecidas as causas do afogamento.

De acordo com a imprensa local, Boney conversou com a mulher 15 minutos antes de esta ir tomar banho. Como Sridevi estava a demorar muito tempo, o seu marido começou a bater à porta, mas não obteve resposta. Quando entrou, a mulher já estava morta.

A carreira desta atriz, que morreu aos 54 anos, começou quanto tinha apenas quatro. Participou em mais de 300 filmes e era considerada uma das estrelas de Bollywood.