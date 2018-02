Alto Comissário da ONU considera que conflitos se transformam em "matadouros de seres humanos"

Zeit Ra'ad Al Hussein afirmou ainda que os cinco membros do Conselho de Segurança das Nações Unidas são os “responsáveis pela continuidade de tanto sofrimento”

Os “conflitos transformam-se em ‘matadouros’ de seres humanos, cada vez mais frequentes, porque não atuamos de forma suficiente (…) para impedir estes horrores”, afirmou Zeit Ra’ad Al Hussein, alto comissário das Nações Unidas para os Direitos do Homem, perante o Conselho dos Direitos do Homem que se reuniram em Genebra.

O responsável afirmou ainda que os cinco membros do Conselho de Segurança das Nações Unidas são os “responsáveis pela continuidade de tanto sofrimento” ao falar sobre os membros que “utilizaram o veto para bloquear as ações em bloco, que poderiam reduzir o sofrimento extremo das populações inocentes, são os que deveriam responder perante as vítimas”.

Quanto ao veto, o alto comissário pediu à Rússia, Estados Unidos da América e República Popular da China para colocarem “fim ao recurso pernicioso do veto”.