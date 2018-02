Festival da Canção. Diogo Piçarra acusado de plagiar música da IURD | Vídeo

O cantor está ser acusado de plagiar um música de um pastor da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD).

Diogo Piçarra, um dos favoritos à vitória no Festival da Canção, está a ser acusado de plagiar uma música que pertence, alegadamente, a um pastor da IURD.

O músico foi o grande vencedor da segunda meia-final do festival, que aconteceu este domingo, com o tema ‘Canção do Fim’.

No entanto, surgem agora insinuações, nas redes sociais, de que este plagiou uma música de um pastor da IURD. O tema que está a ser comparado ao do cantor português é “Abre os Meus Olhos”, do álbum “Cânticos do Reino”.

Recorde-se que, já na primeira semifinal do Festival da Canção, que decorreu no dia 18 de fevereiro, também uma polémica de plágio surgiu. “A Mesma Canção”, o tema de Paulo Praça que foi interpretado no festival por Maria Amaral, deu que falar nas redes sociais.

Alguns espectadores chegaram mesmo a comprar o tema interpretado com a canção de Alessia Cara, “Scars To Your Beautiful”.





Diz que a #13 é mesmo "A mesma música" https://t.co/8o9Uo3WxaO #festivaldacancao — Marta Mogofores (@MMogofores) February 18, 2018