Compra de equipamentos tecnológicos aumenta em Portugal em 2017

A compra de produtos duráveis tecnológicos, electrónicos e de telecomunicações aumentou em 2017, em Portugal. A informação foi divulgada pela empresa de estudos de mercado GfK, que refere ainda que os portugueses estão a “comprar telemóveis mais caros e novos grandes eletrodomésticos”.

Em 2017, as vendas de telecomunicações subiram 13,9% face ao ano anterior, atingindo os 974 milhões de euros. No campo dos equipamentos eletrónicos e eletrodomésticos, foi a categoria onde houve um maior crescimento.

Em segundo lugar, aparecem os grandes eletrodomésticos, com um aumento das vendas de 10,8%, ficando nos 562 milhões de euros.

No total, no ano passado, a venda deste tipo de equipamentos subiu 7,3%, em relação a 2016, chegando aos 2,8 mil milhões de euros.

O aumento das vendas está relacionado com o atual nível de confiança do consumidor e da sua propensão para a compra. Em dezembro de 2017, o importante indicador da propensão para comprar alcançou o valor mais alto do ano (13,8 pontos) em dezembro de 2017. A última vez que o indicador esteve acima deste valor foi em março de 2000.

As expectativas económicas dos consumidores portugueses recuaram ligeiramente no final de 2017, registando 33,1 pontos em dezembro. Embora seja apenas uma ligeira melhoria face a dezembro de 2016, o indicador continua a ser claramente positivo.

As expectativas de rendimentos dos portugueses também são bastante otimistas. Em dezembro de 2017, o indicador atingiu os 29,8 pontos. O valor mais alto do ano foi registado em novembro: 33,5 pontos.