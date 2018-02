Ator Pedro Lima sofre ferimento no mar

Ator partilhou uma foto do ferimento no Facebook

O ator Pedro Lima sofreu um acidente enquanto praticava surf e partilhou uma fotografia do ferimento nas redes sociais.

"A propósito do encorajamento que recebi dos meus amigos ontem para continuar a tentar fazer tubos devo dizer que envolve algum risco… Com a maré seca remei para uma que foi muito mais rápida que eu e... nem sei como foi, sei que fiquei a ver estrelas", escreveu o ator no Facebook, garantindo a todos que, apesar do susto, está bem.

"Assim o meu Ignácio da 'Herdeira' vai ficar com uma cicatriz a sério...”, escreveu Pedro Lima, fazendo referência à sua personagem na telenovela na TVI.